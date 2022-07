Stiri pe aceeasi tema

- Aeroportul Luton a suspendat zborurile din cauza unei „defecțiuni” a pistei de aterizare, cauzata de temperaturile ridicate, in condițiile in care valul de canicula care afecteaza Marea Britanie se va agrava. „In urma temperaturilor ridicate de astazi, a fost identificata o defecțiune de suprafața pe…

- Royal Air Force (RAF) a oprit toate zborurile spre si dinspre cea mai mare baza militara din Marea Britanie, Brize Norton din Oxfordshire, deparece pista „aproape ca s-a topit” din cauza temperaturilor ridicate.

- Masuri suplimentare pentru serviciile de ambulanta sunt luate in Marea Britanie, in contextul in care se apropie un val de caldura, a declarat secretarul pentru Sanatate Steve Barclay, conform BBC.

- Un nou val de caldura s-a instalat in Europa de Vest și va mai ține cateva zile, urmand sa se deplaseze catre centrul continentului. Miercuri au fost +46 C in Portugalia și 45 de grade in Spania. Vor fi peste 35 de grade și in Marea Britanie, iar unele prognoze spun ca ar putea fi depașit acolo și recordul…

- Un nou val de caldura extrema cuprinde Europa. In mai multe tari sunt in vigoare avertismente de canicula iar in vestul continentului temperatura s-a situat deja, ieri, cu mult peste cea normala. In Spania s-au atins 42 de grade, in sudul Frantei, 38 de grade iar la Londra, 32 de grade, valoare foarte…

- Dupa o problema cauzata de varianta Omicron a coronavirusului, cererea de calatorii a revenit, companiile aeriene pariind pe calatoriile din vacanta de vara, in perioada iulie-septembrie, pentru a-si spori profitul. Dar grevele si lipsa de personal forteaza companiile aeriene sa anuleze mii…