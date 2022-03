Cald, dar cu ploaie. Cum va fi vremea în ultima zi de Mărțișor Astazi prognoza meteo arata o vreme cu innorari accentuate, in special in jumatatea de vest a țarii. In aceasta zona se vor inregistra precipitații insemnate cantitativ spre seara. In restul zonelor țarii, cerul va fi variabil, cu innorari temporare și ploi ce vor avea loc pe arii restranse, dar acestea nu vor fi insemnate din ... The post Cald, dar cu ploaie. Cum va fi vremea in ultima zi de Marțișor appeared first on deBanat.ro - spune realitatea! . Citeste articolul mai departe pe debanat.ro…

Sursa articol si foto: debanat.ro

