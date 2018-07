O decizie in cazul unei ordonanțe de urgența privind codurile penale și legile Justiției ar putea fi luata la finalul lui august, inceputul lui septembrie, au declarat, pentru HotNews, surse politice. Dragnea lasa deschisa varianta OUG pentru Legile Justiției și Codurile Penale: „Aici decizia va fi la Guvern. Nu o sa impun premierului sau Guvernului nimic” Cum s-a redefinit abuzul in serviciu in Coaliție. Tariceanu: „Toader a spus ca nu se va termina cu aceste abuzuri daca nu scoatem acest articol. Ne-am gandit ca, daca luam aceasta decizie, o sa sara lumea”