Calculele OMV: de ce susține compania că nu va plăti suprataxa în România Cel putin aparent, anuntul companiei OMV ca nu va plati sprataxa instituita de executivul de la Bucuresti in ultima sedinta de guvern a anului a luat prin surprindere autoritatile romanesti. Anuntul facut de compania austriaca la Bursa face trimitere la faptul ca extractia titeiului si gazelor, precum si prelucrarea acestora, nu vor atinge 75- din activitatea integrala a OMV-Petrom, prag stabilit prin Regulament (Regulamentul UE 1854/2022) de Comisia Europeana si adoptat de Romania. Potrivit calculelor guvernamentale, atat OMV, cat si ROMGAZ ar urma sa plateasca o suprataxa de 60- pe profiturile… Citeste articolul mai departe pe ziaruldeiasi.ro…

Sursa articol: ziaruldeiasi.ro

Stiri pe aceeasi tema

- Grupul OMV a anuntat, joi, ca productia sa de hidrocarburi a crescut in trimestru patru al anului trecut, comparativ cu trimestrul precedent, adaugand ca se asteapta ca taxa de solidaritate din Austria sa aiba un impact negativ de aproximativ 150 milioane euro pentru anul 2022, a informat actionarul…

- Cutremur, joi, in Romania. Potrivit INFP, un seism de 2,4 grade s-a produs la ora 4:27, in zona seismica Vrancea, județul Buzau. Seismul a avut loc la o adancime de 100 km.Cutremurul s-a produs in apropierea urmatoarelor orase: 75km E de Brasov, 84km NE de Ploiesti, 110km S de Bacau, 116km V de Galati,…

- Activitatea a fost urmata de punerea in aplicare a trei mandate de perchezitie domiciliara la locuintele celor doi inculpati, in municipiile Bucuresti si Ploiesti, fiind descoperite si ridicate peste 28 de kilograme de canabis, sumele de 8.900 de lei si 150 de euro, un cantar electronic si mai multe…

- Statele Unite vor anunța marti un ajutor financiar "substantial" acordat Ucrainei pentru a o sprijini sa faca fata daunelor pe care Rusia le-a provocat infrastructurii sale energetice, in marja reuniunii NATO din Romania, au indicat luni inalti responsabili americani.

- Un cutremur cu magnitudine de 5,3 s-a produs joi dimineata, la 6.50, fiind resimtit si in Capitala. „In ziua de 03.11.2022, 06:50:26 (ora Romaniei), s-a produs in ZONA SEISMICA VRANCEA, BUZAU un cutremur semnificativ cu magnitudinea ML 5.3, la adancimea de 147.5 km”, anunta INFP. Cutremurul s-a…

- Un cutremur puternic a avut loc, in aceasta dimineata, in jurul orei 06:50, fiind resimțit in Buzau, dar și in alte orase din Romania. Cutremurul s-a produs la 57km E de Brasov, 75km N de Ploiesti, 117km SV de Bacau, 130km N de Bucuresti, 134km V de Braila, 135km V de Galati, 141km NE de …

- Asociația „Școala de Pian Dragoș Lungu”, impreuna cu finanțatorul proiectului-Consiliul Județean Bacau, au organizat in perioada 23-30 octombrie prima ediție a evenimentului „Frederic Chopin Piano Masterclass”. S-au inscris in cadrul Masterclass-ului, un numar de 32 de elevi din diferite orașe din Romania…