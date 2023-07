Stiri pe aceeasi tema

- Cererile de plata care vizeaza rambursarea ajutorului de stat pentru cantitatile de motorina achizitionate si utilizate in agricultura, aferente perioadei 1 aprilie - 30 iunie 2023 (trimestrul II al anului 2023), se depun pana la data de 31 iulie 2023, inclusiv, anunta Agentia de Plati si Interventie…

- Romcarbon a decis sa subscrie acțiuni Hidroelectrica in valoare totala de pana la 2 milioane de euro. Producatorul de ambalaje din material plastic Romcarbon (simbol bursier ROCE) a anuntat investitorii printr-un raport publicat la Bursa de Valori Bucuresti ca in sedinta din 28 iunie 2023, Consiliul…

- Marti, in jurul orei 11:35, a fost spart pragul de 1 miliard de lei (200 mil. euro) prin subscrierile din partea micilor investitori in oferta de listare a Hidroelectrica (H2O) la Bursa de Valori Bucuresti, arata datele agregate de Ziarul Financiar.

- SOCIETATEA DE PRODUCERE A ENERGIEI ELECTRICE IN HIDROCENTRALE “HIDROELECTRICA” S.A. principalul producator de energie electrica din Romania, cu un portofoliu de producție 100% din surse regenerabile și unul dintre cei mai mari producatori hidroenergetici

- Mihai Nicuț (e-nergia.ro) Producatorul roman de energie Hidroelectrica iși propune sa stranga peste 1 miliard de euro (1,07 miliarde de dolari) in ceea ce se anunța a fi una dintre cele mai mari oferte publice inițiale (IPO) din Europa de pana acum in acest an, a declarat o sursa apropiata de acest…

- Hidroelectrica a anunțat, marți, listarea la Bursa de Valori București. Oferta Publica Inițiala (IPO) s-ar putea ridica la un miliard de euro, fiind una dintre cele mai mari din Europa in 2023, arata o analiza Reuters.

- Statul roman a decis cum imparte profitul istoric de 4,4 miliarde de lei al Hidroelectrica: 3,1 miliarde de lei ia Ministerul Energiei, iar 781 milioane de lei Fondul Proprietatea, arata Ziarul Financiar. Compania de stat Hidroelectrica, cel mai mare producator de energie electrica din Romania si care…

- Statul roman a decis cum imparte profitul istoric de 4,4 miliarde de lei al Hidroelectrica: 3,1 miliarde de lei ia Ministerul Energiei, iar 781 milioane de lei Fondul Proprietatea, arata Ziarul Financiar.