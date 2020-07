Stiri pe aceeasi tema

- Universitatea Craiova a urcat provizoriu pe primul loc al Ligii I de fotbal, dupa ce a invins-o pe Gaz Metan Medias cu scorul de 2-1 (1-1), vineri seara, in deplasare, intr-un meci din etapa a 6-a a fazei play-off.Gazdele au deschis scorul prin italianul Roberto Romeo (21), dar Universitatea a restabilit…

- Antrenorul CFR Cluj, Dan Petrescu, considera ca echipa CS Universitatea Craiova a devenit favorita la titlu dupa victoria de duminica."Au fost multe ocazii de ambele parti, am revenit de la 2-0. A fost o saptamana agitata la noi, la club, cu multe probleme si jucatorii nu cred ca au reusit…

- Universitatea Craiova a invins pe CFR Cluj pe stadionul din Gruia. Cicaldau a inscris golul decisiv in minutul 88 și a adus victoria echipei din Banie cu scorul de 3-2. Lupta pentru titlu a fost...

- Universitatea Craiova intalneste marti, de la ora 20.00, pe stadionul „Ion Oblemenco“, pe FC Botosani, intr-un meci restant din etapa 3 a play-off-ului Ligii I. GdS a prefatat intalnirea cu moldovenii cu fostul mare fotbalist al Craiovei si al Romaniei, Rodion Camataru, care a implinit astazi 62 de…

- Casele de pariuri si-au stabilit deja favoritele pentru lupta la titlu. Astfel, liderul CFR Cluj este vazut ca favorita la titlu numarul 1, cu o cota destul de mica, 1,45. FCSB este a doua, cu o cota aflata la o distanta destul de mare, 4,50. FCSB este la patru puncte in urma lui CFR Cluj,…

- Noul antrenor al echipei de fotbal Universitatii Craiova, Cristiano Bergodi, a declarat, vineri, intr-o interventie live pe pagina de Facebook a clubului, ca formatia sa are sanse sa castige in acest sezon titlul de campioana, aflandu-se la doar 4 puncte in spatele liderului CFR Cluj, potrivit Agerpres."Cu…

- Tehnicianul Cristiano Bergodi a declarat, vineri, ca a acceptat foarte repede oferta de a antrena echipa Universitatea Craiova si ca isi propune ca echipa sa joace pentru titlu. El a precizat ca va veni la Craiova saptamana viitoare, anunța news.ro.“Eu am acceptat imediat, ne-am inteles imediat.…

- Azi, de la ora 19:00, continua meciurile din eLiga 1, campionatul național de Liga 1 la FIFA 20, turneu organizat de LPF și cluburile din Liga 1. Azi, liveSCORE pe GSP.RO și in direct pe Look TV, TV Digi Sport și TV Telekom Sport, se vor juca meciurile din etapa a doua a competiției de FIFA 20. Cele…