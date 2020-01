Stiri pe aceeasi tema

- Motiunea de cenzura a PSD si UDMR mai are nevoie de un singur vot pentru a trece. Asadar, motiunea e la un pas de a trece. Marea problema vine chiar din randul social-democratilor care, in caz de demitere, fac un pas spre alegerile anticipate, care ar putea sa-i lase pe jumatate dintre ei fara obiectul…

- Social-democratii depun motiunea de cenzura impotriva Guvernului Orban pana la sfarsitul acestei saptamani, a anuntat liderul deputatilor PSD, Alfred Simonis, potrivit Mediafax.Motiunea de cenzura va fi depusa la 3 zile dupa ce Executivul isi va angaja raspunderea pe alegerea primarilor in doua tururi,…

- Pro Romania nu va sustine motiunea de cenzura depusa de Partidul Social Democrat (PSD) pe tema alegerii primarilor in doua tururi, a declarat, vineri, la Iasi, presedintele acestei formatiuni politice, Victor Ponta, citat de Agerpres. El a afirmat intr-o conferinta de presa ca „Pro Romania nu este nici…

- Social-democratii s-au reunit, luni, in sedinta Comitetului Executiv National, pentru a discuta despre motiunea de cenzura, pregatita in urma angajarii raspunderii Guvernului pe alegerea primarilor in doua tururi. Cu toate acestea, PSD nu vrea sa intre la guvernare, daca motiunea va avea succes. Parlamentul,…

- Conferința de presa organizata de UDMR Salaj, vinerea trecuta, la sediul formațiunii politice din Zalau, a adus in prim plan o retrospectiva a anului politic 2019 și cateva puncte importante pe care UDMR le are in vedere in ceea ce privește viața politica și sociala pentru anul in curs.

- Conducerea interimara a PSD va discuta despre moțiunea de cenzura intr-o ședința BPN programata pentru luni, la ora 09.00, la sediul central al partidului, spun surse din partid. PSD vrea ca o noua majoritate parlamentara sa demita Guvernul Orban, sa impiedice alegerea primarilor in doua tururi și…

- PSD urmeaza sa sesizeze luni Curtea Constitutionala pe cele doua legi pe care Guvernul Orban si-a angajat raspunderea in Parlament. Cel putin una dintre legi, cea prin care s-a abrogat OUG 51, are serioase probleme de constitutionalitate si este putin probabil sa treaca de controlul a priori al CCR.…

- Guvernul Maia Sandu a cazut dupa votul motiunii de cenzura. 63 din cei 101 de parlamentari au votat motiunea depusa de PSRM. Motiunea fost votata de PSRM si PDM, partidul fondat de Vlad Plahotniuc.Sedinta parlamentara a inceput marti, la ora 10:00, la aceasta fiind prezenti 93 de deputati.Prim ministrul…