Romania infrunta azi Belgia la EURO 2024, de la ora 22:00, liveTEXT pe GSP.ro, cu informații de la fața locului de la reporterii Gazetei. „Tricolorii” se pot califica in optimile de finala ale Campionatului European dupa a doua etapa a grupelor. Romania a inceput entuziasmant EURO 2024, 3-0 cu Ucraina in prima etapa din grupe. Astfel, „tricolorii” și-au creat niște șanse uriașe de a merge in optimi, ceea ce se poate intampla matematic inca de azi. ...