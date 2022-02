Stiri pe aceeasi tema

- Pretul graului a crescut brusc pe piata europeana dupa ce armata rusa a anuntat noi manevre in Marea Neagra si in regiunea Rostov in contextul tensiunilor grave dintre Moscova si Kiev, sustinut de Occident. Tensiunile geopolitice privind Ucraina au consecinte si pentru preturile cerealelor.…

- Fortele militare din Rusia si Belarus au inceput joi exercitii de mare amploare, au anuntat ministerele apararii de la Moscova si Minsk. Manevrele au loc in sudul Belarusului, in apropierea frontierei cu Ucraina, si vor dura zece zile, transmite dpa. Militarii vor actiona in cinci zone de…

- Exercitiile militare desfașurate pe teritoriul Belarusului, denumite ”Hotararea aliata – 2022”, vor dura zece zile iar, potrivit Ministerului rus al apararii au ca scop pregatirea ”opririi si respingerii unei agresiuni externe”, relateaza agențiile de presa internaționale, citate de Agerpres. Manevrele…

- Inca trei nave din Flota Nordului rusa au ajuns luni in Marea Mediterana pentru cele mai ample manevre navale ale Rusiei dupa prabusirea Uniunii Sovietice in 1991, au informat Fortele navale ruse intr-un comunicat citat de agentiile de presa EFE si Interfax, aceste exercitii intervenind pe fondul…

- Președintele rus Vladimir Putin a promis marți un raspuns „militar și tehnic” daca rivalii sai occidentali nu iși pun capat politicilor considerate amenințatoare, pe fondul tensiunilor crescande in jurul Ucrainei, relateaza AFP. „In cazul menținerii liniei foarte clar agresive a colegilor noștri occidentali,…

- Rusia a dezvaluit vineri propunerile sale pentru limitarea influentei militare americane si a NATO in vecinatatea sa si a anunțat ca doreste sa negocieze "inca de sambata" cu SUA aceste masuri, pe care Moscova le prezinta drept ,esentiale pentru evitarea unei

- Trei avioane de vanatoare ruse au interceptat si escortat miercuri trei avioane militare franceze care zburau in apropierea frontierelor Rusiei din Marea Neagra, a anuntat Ministerul rus al Apararii, intr-un comunicat citat de AFP si TASS. Avioanele de vanatoare ruse Su-27 au ”escortat deasupra Marii…

- Trei avioane de vânatoare ruse au interceptat si escortat miercuri trei avioane militare franceze care zburau în apropierea frontierelor Rusiei din Marea Neagra, a anuntat Ministerul rus al Apararii într-un comunicat citat de AFP si TASS, scrie Agerpres.Avioane de vânatoare…