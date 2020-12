Calcule politice şi guvernamentale (I) La ora la care acest text va intra in atentia cititorilor, coalitia de centru-dreapta ar trebui sa fi primit deja, din partea presedintelui, mandatul de a forma noul guvern, iar lista ministrilor ar trebui sa fie deja publica. In mod normal, echipa negociata ar urma sa conteze pe o majoritate suficient de solida incat votul de investitura sa se desfasoare fara emotii. Toata lumea stie, insa, ca rezultatele mult sub asteptari in alegeri au generat sau, du (...) Citeste articolul mai departe pe ziaruldeiasi.ro…

Sursa articol: ziaruldeiasi.ro

Stiri pe aceeasi tema

- Asociațiile cer crearea unei instituții guvernamentale care sa gestioneze criza din turism, unul dintre domeniile cele mai afectate de pandemie Federatia Asociatiilor de Promovare Turistica din Romania (FAPT) atrage atentia asupra importantei crearii unei institutii guvernamentale dedicate pentru turism,…

- Asociațiile cer crearea unei instituți guvernamentale care sa gestioneze criza din turism, unul dintre domeniile cele mai afectate de pandemie Federatia Asociatiilor de Promovare Turistica din Romania (FAPT) atrage atentia asupra importantei crearii unei institutii guvernamentale dedicate pentru turism,…

- Dupa ce președintele Klaus Iohannis a anunțat ca viitorul Guvern va fi format din PNL și USR-PLUS, liberalii brasoveni i-au transmis, sambata, o scrisoare deschisa primarului municipiului Brasov, Allen Coliban (USR-PLUS), in care ii propun acestuia sa "se aseze la aceeasi masa" pentru a realiza "o…

- Exploatarea gazelor din Marea Neagra, cresterea eficientei energetice si continuarea programului nuclear al tarii sunt printre prioritatile care ar trebui sa se regaseasca in programele de guvernare ale partidelor politice pentru urmatorii ani, sunt de parere mai multi experti in sectorul energetic,…

- Ori, acest lucru trebuie sa se vada in scorul din judet, scor care poate fi dat peste cap de primari. Pai, acum vreo luna parea ca partidoiul poate spera la Iasi linistit la 3, ba chiar 4 locuri de dipotati, caci un dipotat inseamna cum 8,5 puncte procentuale. Iacata, stimati telespectatori, caci,…

- Primarul USR-ist Dominic Fritz il acuza pe presedintele PNL-ist al CJ Tmis, Alin Nica, de jocuri politicianiste intr-o perioada foarte grea pentru oras. Replica lui Fritz vine dupa ce Alin Nica a afirmat ca nu s-a ajuns la nicio intelegere intre PNL si USR PLUS in privinta alegerii veciprimarilor Timisoarei…

- Educatia ar trebui sa fie o prioritate „cheie” pentru partidele politice, in special in aceasta perioada de pandemie, a declarat, miercuri, Pieter Bult, reprezentant UNICEF in Romania, la Conferinta „Vreau la scoala! Despre nevoia de educatie incluziva si de calitate”, organizata de Digi24.

- Pentru a depași criza sanitara, „e nevoie de conlucrarea forțelor politice” Liderul PSD - Marcel Ciolacu România trebuie sa se pregatesca cu toate fortele pentru a evita o catastrofa medicala - apreciaza pe o retea de socializare liderul PSD, Marcel Ciolacu. El face un apel catre toate…