- România a facut un pas mare spre calificarea la Campionatul European de fotbal Under-21 din 2019, dupa ce a învins Bosnia-Hertegovina cu scorul de 2-0 (1-0), marti seara, la Ovidiu, într-un meci din Grupa a 8-a a preliminariilor.

