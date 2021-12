Stiri pe aceeasi tema

- Cresc pensiile și alocațiile pentru copii. Guvernul a aprobat miercuri majorarile care se aplica de la 1 ianuarie. De exemplu, punctul de pensie va avea in plus aproape 150 de lei. Din pachetul social adoptat fac parte și masuri care vizeaza persoanele cu dizabilitați.

- Guvernul a aprobat majorarea alocațiilor copiilor și a pensiilor incepand cu 1 ianuarie 2022, anunța ministrul Muncii, Marius Budai. „Au fost aprobate cele doua ordonanțe care implementeaza mare parte din pachetul social promis in programul de guvernare. Prima se refera la alocația de stat pentru copii…

- CRESC pensiile și alocațiile pentru copii: Guvernul a aprobat pachetul de masuri sociale CRESC pensiile și alocațiile pentru copii: Guvernul a aprobat pachetul de masuri sociale Guvernul a aprobat in ședința de miercuri un proiect de ordonanța de urgența care prevede majorarea punctului de pensie la…

- Punctul de pensie crește cu 10% la inceputul anului viitor și se mareresc alocațiile pentru copii, masuri care intra in vigoare in prima zi a anului viitor, a anunțat azi, 15 decembrie, premierul Ciuca, inaintea ședinței de Guvern in care se vor adoptat aceste hotarari. „Stabilim majorarea punctului…

- Guvernul va aproba, in ședința de miercuri, o ordonanța de urgența care prevede majorarea punctului de pensie la 1.586 lei și a alocațiilor pentru copii la 243 lei, de la 1 ianuarie 2022, a anunțat premierul Nicolae Ciuca, la inceputul ședinței. Alocația pentru copiii de pana la 2 ani, respectiv 3 ani…

- Guvernul adopta miercuri pachetul social prin care se majoreaza punctul de pensie cu 10%, indemnizatia pentru pensionari cu 20%, cresc alocatiile si se acorda indemnizatii speciale pentru persoanele cu dizabilitati.

- Copiii, seniorii și persoanele cu dizabilitați din Romania trebuie sa știe ca statul roman nu doar le cunoaște nevoile, dar se și ingrijește sa le satisfaca. Iar un prim pas este acela de a opera majorarile de alocații și pensii și asigura indemnizațiile. Majorari a caror importanța nu mai au nevoie…

- Guvernul a publicat, astazi, bilanțul activitații fostului cabinet Florin Cițu. Potrivit datelor, Romania se situeaza in primele patru state din Uniunea Europeana ca revenire economica, superioara mediei UE.