Stiri pe aceeasi tema

- Dupa lansarea programului politic al noului partid Pro Romania, fondat de Victor Ponta, jurnalista Dana Chera ii aduce critici fostului premier, intr-un editorial publicat pe site-ul Antena 3. „4 noiembrie 2015. Cateva zile de la Colectiv. Premierul Ponta confirma de la guvern demisia sa, deci depunerea…

- Primarul general al Capitalei, Gabriela Firea, a anunțat, luni seara, ca PSD se intarește și ca Liviu Dragnea a asigurat, deja, șapte transferuri in Parlament, dupa plecarile din PSD spre partidul lui Victor Ponta. Firea a declarat, la Romania TV, ca e posibiul ca numarul parlamentarilor care vin la…

- Fost consilier de stat in Guvernul Mihai Tudose, Felix Rache a anunțat luni ca se va alatura formațiunii Pro Romania, unde va ocupa funcția de șef de comunicare in partidul lui Victor Ponta. Anunțul a fost facut pentru stiripesurse.ro. Intrebat de ce a luat aceasta decizie, Felix Rache a declarat:…

- Tot mai mulți liberali se dezic de acțiunea lui Ludovic Orban prin care incearca sa dea jos Guvernul Dancila cu o sesizare penala depusa la Parchetul General. Dupa secretarul general al partidului, Ilie Bolojan, care a spus ca nu este adeptul unor astfel de gesturi, senatorul PNL Alina Gorghiu se dezice…

- Acțiunea lui Ludovic Orban prin care incearca sa indeparteze Guvernul Dancila printr-o plangere penala a fost anunțata voalat inca de acum o saptamana de un deputat PNL. Intr-un interviu video acordat PS News, in data de 9 mai, deputatul PNL Ovidiu Raețchi facea referire la scandalul privind mutarea…

- Presedintele PSD Vrancea și al Consiliului Județean, Marian Oprisan, dezvaluie ca Victor Ponta a vrut sa-l bage in puscarie, atunci cand era premier. La finalul unei sedinte a conducerii PSD, Oprisan a afirmat ca Ponta a vrut sa-l bage in puscarie, fiind singurul „care s-a ocupat” de dosarul in care…

- Crin Antonescu confirma ceea ce a declarat Liviu Dragnea, miercuri seara, la Antena 3, respectiv ca Victor Ponta a blocat procedura de selecție a șefilor de parchete și a propus-o pe Kovesi la DNA. De altfel, și Victor Ponta a susținut, in 2014, acest lucru. Fostul copreședinte al USL, Crin Antonescu,…

- Președintele PSD, Liviu Dragnea, a povestit, miercuri seara, la Antena 3, cum a fost format, in 2012, Guvernul de „statul paralel”. „Guvernul era facut de Statul Paralel. Va dau exemplu cand a cazut Guvernul Ungureanu, in 2012. Am vorbit cu mai multi parlamentari sa voteze motiunea pentru ca nu se mai…