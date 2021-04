Stiri pe aceeasi tema

- Momente de cumpana in familia lui Nelu Ploieșteanu. Lautarul se afla in stare grava in sectia de Terapie Intensiva a Spitalului de Urgenta Floreasca, iar soția lui a ajuns și ea la spital.

- In urma masurilor luate de DSP, șeful Secției ATI a Spitalului județean din Sibiu a fost amendat cu 10.000 de lei, iar directorul de ingrijiri al instituției a primit o sancțiune de 2.000 de lei. Amenzile au fost aplicate in urma unor controale efectuate dupa ce doi foști asistenți au facut dezvaluiri…

- Subprefectul de Timis, Elena Popa, diagnosticata cu COVID-19, a murit duminica, la Sectia de Terapie Intensiva a Spitalului ”Victor Babes” din Timisoara. ”Cu adanc regret, colectivul Institutiei Prefectului Judetul Timis anunta decesul subprefectului Elena Popa. Transmitem sincere condoleante…

- Elena Pop, subprefect de Timiș, a murit de COVID duminica dimineața, in secția ATI a Spitalului de Boli Infecțioase „Victor Babeș” din Timișoara. Subprefectul de Timiș, 60 de ani, a ajuns la spital cu simptome de COVID in 28 decembrie 2020, dupa ce soțul ei a fost confirmat pozitiv cu virusul.La scurt…

- „In urma cu 10 zile, dimineața, in centrul de vaccinare, personalul a constatat ca in frigider nu era temperatura corecta. Practic, un frigider care nu era nici macar vechi a cedat peste noapte… 200 de doze de vaccin au fost compromise.Pacienții programați au fost redirecționați la alt centru și ulterior…

- La Institutul de Gastro-enterologie din județul Cluj au fost distruse 200 de doze de vaccin impotriva coronavirusului, dupa ce s-ar fi stricat un frigider in care erau depozitate. Directorul spitalului, Mihai Mleșnițe, spune ca dozele au fost distruse din cauza ca un frigider s-a stricat. „In urma…

- Bistritenii care doresc sa se vaccineze anti-COVID in a doua etapa au ocupat toate locurile disponibile pana in data de 7 februarie inclusiv, motiv pentru care, incepand de marti, nu s-au mai putut face programari pe niciunul dintre cele trei fluxuri create in judet, potrivit datelor comunicate de catre…