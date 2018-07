CALCULATOR TAXA AUTO 2018: In ciuda faptului ca evolutia pietei auto din ultimele luni - in crestere accelerata pe segmentul masinilor noi si in scadere pe cel al vehiculelor de ocaziie - a demonstrat ca nu e nevoie de taxa pe poluare pentru a opri imbatranirea parcului auto si poluarea, oficialii din Guvern se pregatesc sa anunte o noua varianta a taxei pe poluare. Grupul de lucru care va pune la punct formula de calcul a penalitatii care va inlocui taxa auto isi va incheia activitatea pana la finele anului si va prezenta o varianta finala, a declarat astazi ministrul Mediului, Gratiela Gavrilescu. „Nu…