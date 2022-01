Stiri pe aceeasi tema

- Secretarul de stat in Ministerul Transporturilor, Ionel Irinel Scriosteanu, a transmis, sambata, ca a fost agreat textul final al Acordului dintre Guvernul Romaniei si cel al Republicii Moldova privind constructia podului rutier de frontiera, peste raul Prut.

- Gazprom a trimis o scrisoare catre Moldovagaz ca intenționeaza sa sisteze livrarile de gaze catre R. Moldova. O declarație in acest sens a fost facuta de prim-ministrul Republicii Moldova, Natalia Gavrilița, in cadrul unei conferințe de presa, transmite Știri.md. „Vreau sa va informez ca,…

- Bogdan Apostu (39 de ani), impresarul atacantului Sergiu Buș (29), a dezvaluit ca CFR Cluj ii platește clientului sau un salariu foarte bun, pe care „nici FCSB nu ar putea sa-l ofere”. In decembrie, dupa o experiența de 11 luni la Seongnam FC, in Coreea de Sud, Sergiu Buș a semnat cu CFR Cluj, clubul…

- Barbatul suspectat ca a distrus patru autoturisme, la Palatul Parlamentului, dupa ce le-a vopsit cu spray, sustine ca sunt multe exagerari legate de acest eveniment, iar masinile nu sunt devastate. El afirma ca nu are ce sa isi reproseze.

- De azi omenii din Lozova si din satele vecine, raionul Straseni, vor putea accesa servicii guvernamentale digitale cu suportul unui specialist instruit. „Asta inseamna ca nu lasam pe nimeni in urma procesului de digitalizare. Chiar si oamenii fara calculator sau fara telefon (conectat la internet, n.r.)…

- ”Gata, dupa Portugalia scapam și Norvegia de fiare vechi” titram ”lovitura” din 2 decembrie! Atunci cand dezvaluiam ca, in cel mai scurt timp, Ministerul Apararii Naționale iși va asuma și procedural achiziția a doua noi escadrile de avioane F -16 second hand de la Armata Norvegiana. Astfel ca imediat…

- Slobozia nu are carți funciare pentru terenurile pe care urmeaza sa se realizeze investițiile edilitare. Saptamana trecuta, Primaria Slobozia a semnat un contract de 1,1 milioane de lei pentru executarea unor lucrari de cadastrare prioritare cu firma Rege Cad SRL din București. Procesul va dura minim…

- Spyros Panopoulos Automotive este un constructor de automobile nou inființat in Atena, iar modelul de debut al grecilor este descris ca fiind primul "ultracar" al lumii. Numele sau este Chaos și tocmai a fost lansat in spațiul digital. Noul SP Automotive Chaos are o lungime de 5.053 milimetri, o lațime…