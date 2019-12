Stiri pe aceeasi tema

- Secretarul general al PNL, deputatul Robert Sighiartau, a anunțat, marți, pe Facebook ca a reușit o „prima mare victorie” in Comisia pentru buget, finanțe și banci a Camerei Deputaților, care ar putea fi una dintre „cele mai bune vești de sarbatorile de iarna”. Supraacciza la carburanți și supraimpozitarea…

- Comisia a decis ca de la 1 ianuarie 2020 sa fie eliminata supraimpozitarea contractelor de munca cu timp partial, in vederea aplicarii unei baze de calcul pentru contributiile sociale si a contributiilor de asigurari sociale de sanatate in functie de salariul realizat si nu in functie de salariul…

- Comisia pentru buget a Camerei Deputaților a adoptat, marți, un raport favorabil de adoptare a proiectului de lege care elimina supraaciza pe carburanți, actul normativ urmand sa mearga la vot in plenul de miercuri al forului legislativ. Deputatul PNL, Robert Sighiartau, promotorul acestei legi a…

- Doua proiecte aflate pe lista liberalilor pentru asumarea raspunderii in Parlament au fost votate, marti, in comisia de buget-finante din Camera Deputatilor, dupa luni de zile de blocare in Legislativ. PSD a decis, luni, sa depuna proiectele controversate precum recursul compensatoriu, eliminarea pensiilor…

- Comisia pentru buget, finanțe și banci a Camerei Deputaților a adoptat eliminarea supraacciza la carburanți și supraimpozitarea contractelor part-time, a anunțat, secretarul general al PNL, Robert Sighiartau. Urmeaza votul final in Camera Deputaților, in calitate de for decizional, pe aceste modificari…

- Dezbaterile trebuie incurajate, putand fi modalitatea optima prin care se pot afla informații direct din piața, iar apoi se pot oferi țarii legi corecte. Acesta a fost mesajul Președintelui Comisiei de Buget din Camera Deputaților, Sorin Lazar , in deschiderea evenimentului de lansare a Coaliției pentru…

- Terenurile agricole trebuie desprinse de zona de specula, iar aceste aspecte au fost cuprinse in modificarile aduse Legii 17/2014, care vor fi aprobate pana in luna decembrie a acestui an, afirma Alexandru Stanescu, presedintele Comisiei pentru agricultura, silvicultura, industrie alimentara si servicii…

- O noua reușita PNL pentru copiii Romaniei. Comisia de Munca din Camera Deputaților a fost de acord cu indexarea alocațiilor pentru copii cu rata inflației. Propunerea legislativa a deputatului PNL Robert Sighiartau a fost votata in unanimitate, in comisie. ”E un pas bun. Presiunea publica și solidaritatea…