- In perioada ianuarie – iunie 2023, datoria externa totala a crescut cu 14,672 milioane euro, anunta, luni, Banca Naționala a Romaniei. Datoria externa totala a crescut cu 14,6 miliarde euro, la sfarsitul lunii iunie, la 159,2 miliarde euro, de la 144,561 miliarde euro la 31 decembrie 2022, arata datele…

- Datoria administratiei publice (datoria guvernamentala) a crescut, in mai 2023, la 731,28 miliarde lei, fata de 712,12 miliarde de lei in luna precedenta, conform datelor publicate de Ministerul Finantelor și preluate de Agerpres. Ca procent din PIB, datoria guvernamentala a crescut la 50,1%, de la…

- In perioada ianuarie - mai 2023, datoria externa totala a crescut cu 12,533 miliarde de euro, informeaza vineri Banca Nationala a Romaniei, conform Agerpres.In structura, datoria externa pe termen lung a insumat 110,784 miliarde de euro la 31 mai 2023 (70,5% din totalul datoriei externe), in crestere…

- In luna mai din acest an, comparativ cu luna aprilie 2023, s-a atestat o reducere cu circa 1,54 miliarde lei a datoriei de stat interne si externe, arata date ale Ministerului Finantelor. Astfel, la situația din 31 mai 2023, soldul datoriei de stat a constituit 97,49 miliarde lei, in timp ce pe 30…

- Datoria externa totala a Romaniei (publica si privata) a crescut in perioada ianuarie-aprilie 2023 cu 8,56 miliarde euro, ajungand la un total de 153,1 miliarde euro, arata datele publicate marti de BNR.Potrivit acestora, datoria administratiei publice a atins 67,3 de miliarde euro, cu un salt de…

- Datoria administratiei publice (datoria guvernamentala) a crescut, in februarie 2023, la 706,524 miliarde lei, fata de 694,91 miliarde de lei in luna precedenta, conform datelor publicate de Ministerul Finantelor. Ca procent din PIB, datoria guvernamentala a crescut la 50,1-, de la 49,2- in ianuarie…