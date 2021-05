Călcați de tractor în timp ce se odihneau în lanul de rapiță Doi migranti de origine afro-asiatica, care au trecut fraudulos granita din Serbia spre Romania, au ajuns la spital, dupa ce au fost loviți de un tractor. Cei doi se odihneau intr-un lan de rapița, in zona Gataia, județul Timiș, și au fost loviți de tractorul care efectua lucrari agricole, scrie news.ro. „In urma unui apel […] The post Calcați de tractor in timp ce se odihneau in lanul de rapița appeared first on Știri online, ultimele știri, presa online, ziar online - Sursazilei.ro . Citeste articolul mai departe pe sursazilei.ro…

Sursa articol si foto: sursazilei.ro

Stiri pe aceeasi tema

- Doi migranți care au trecut granița din Serbia spre Romania, in mod fraudulos, au ajuns la spital, dupa ce, in timp ce se odihneau intr-un lan cu rapita, au fost calcați de un tractor care facea lucrari agricole. The post Migranți calcați de tractor in timp ce dormeau in lanul de rapița, in județul…

- Doi migranti care au trecut granita din Serbia spre Romania, in mod fraudulos, au ajuns la spital, dupa ce, in timp ce se odihneau intr-un lan cu rapita, au fost calcati de un tractor care facea lucrari agricole. "In urma unui apel la numarul unic 112, un echipaj al politiei de frontiera din…

- Niciun județ din Romania nu se mai afla in scenariul roșu. Rata de infectare a scazut in toata țara. Potrivit datelor puse la dispoziție de autoritați, 12 județe sunt in scenariul galben, iar restul sunt in scenariul verde. Prefectul Capitalei a declarat luni ca sunt speranțe ca in luna mai rata de…

- Romania pierde inca doua locuri in topul țarilor cu producții mari de grau. Daca anul trecut țara noastra se situa pe locul patru, anul acesta Romania ocupa locul șase dupa ce producția de grau a fost in 2020 cu aproape 4 milioane de tone mai mica fața de anul precedent. Romania a ocupat locul VI […]…

- Presedintele Consiliului Judetean Cluj, liberalul Alin Tise, este revoltat de scandalul din judetul Timis, referitor la carantinarea forțata de la nivel central, spune ca Romania are nevoie urgenta de descentralizare si regionalizare. “Dumnezeii luptei cu COVID-19, detinatorii adevarului absolut de…

- Un reprezentant al NATO in Romania a fost gasit mort, joi seara, in Complexul Stejarii din Nordul Capitalei. Potrivit unor surse judiciare, Tristan Higgins, varsta de 50 de ani, cu cetațenie americana, a inotat, impreuna cu un coleg, in piscina din complex. El a mers apoi sa faca un duș, iar acolo a…

- President Klaus Iohannis sent a message on the occasion of World Wildlife Day on Wednesday, stating that torturing, trafficking, or killing wild animals are reprehensible acts that must be punished in accordance with the law, according to Agerpres. “Romania holds a special place in Europe in terms of…

- O localitate din Romania intra pentru a cincea oara in carantina, dupa ce incidența cazurilor de COVID-19 a ajuns din nou la o rata alarmanta. Localnicii din Dumbravița, județul Timiș sunt disperați dupa ce, de miercuri, au intrat in carantina pentru a cincea oara. Oamenii, in frunte cu primarul spun…