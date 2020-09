Călcâiul lui Ahile al Uniunii Europene în relația cu China: Germania Uitați de inițiativa &"O centura, un drum&" a Chinei. Când vine vorba de influențarea politicii europene adevaratul atu al Beijingului nu vine din investițiile vizibile din țari mici ca Grecia sau Ungaria ci provine din investițiile europene în China, mai specific din dorința Germaniei de a nu-și deteriora relația economica profitabila cu una din cele mai mari piețe de export la nivel global, scrie Politico.



