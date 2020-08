Stiri pe aceeasi tema

- Alerta, sambata la pranz, la intrare in localitatea timișeana Carpiniș. Polițiștii de frontiera au plecat in urmarirea unui șofer care transporta un grup de sirieni și au fost nevoiți sa foloseasca arma pentru prinderea acestuia. Sirienii numai ce trecusera granița ilegal din Serbia in Romania.

- Politistii de frontiera de la Jimbolia au depistat sapte cetateni sirieni, calauziti de un cetatean roman, care au incercat sa treaca ilegal frontiera din Serbia in Romania. Calauza, șoferul mașinii, a fost oprita cu focuri de arma. Primea 50 de euro pentru fiecare persoana transportata. In 15 august,…

- Doi afgani și trei iranieni au fost depistați de polițiștii de frontiera din Jimbolia, dupa ce au trecut ilegal granita din Serbia, in Romania. Cei cinci au fost transportați de același șofer de taxi. Politistii de frontiera din Jimbolia, judetul Timis, au oprit un autoturism care circula in regim de…

- Politistii de frontiera din cadrul Sectorului Politiei de Frontiera Drobeta Turnu Severin – I.T.P.F. Timisoara au depistat șase cetateni sirieni, care au incercat sa intre ilegal in tara traversand fluviul Dunarea cu ajutorul unei ambarcatiuni. In data de 02.08.2020, in jurul orei 00.10, politistii…

- Șase sirieni au fost prinși de politistii de frontiera din cadrul Sectorului Politiei de Frontiera Drobeta Turnu Severin care au incercat sa intre ilegal in tara din Serbia, traversand Dunarea cu o barca. Poliția de Frontiera anunța ca in noaptea de sambata spre duminica polițiștii au observat, cu ajutorul…

- Cinci migranti turci si marocani au fost prinsi, miercuri, incercand sa iasa din Romania pe la frontiera cu Ungaria, ascunsi sub remorca unui TIR sau traversand pe jos campul, in zona orasului de Nadlac, au informat reprezentantii Politiei de Frontiera Arad. Potrivit sursei citate, in…

- Trei barbati din judetul Timis au fost retinuti pentru trafic de migranti, dupa ce au incercat sa scoata din Romania 11 egipteni si un sirian, cu ajutorul unui microbuz. Politistii din cadrul Inspectoratului Teritorial al Politiei de Frontiera (ITPF) Timisoara au depistat microbuzul in localitatea Bacova,…