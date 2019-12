Stiri pe aceeasi tema

- Politistii de frontiera din cadrul Sectorului Poliției de Frontiera Varsand au depistat 22 de persoane, cetateni din Etiopia, Bangladesh, Afganistan si Irak, care intentionau sa treaca ilegal frontiera in Ungaria, calauziti de un cetatean roman. Ieri, politisti de frontiera din cadrul Sectorului Poliției…

- Politistii de frontiera din cadrul Sectorului Politiei de Frontiera Varsand – judetul Arad au depistat, in doua autoturisme care circulau in regim taxi, opt cetateni din Irak, care se indreptau catre granita cu Ungaria. In data de 21.11.2019, in jurul orei 20.30, un echipaj din cadrul Sectorului…

- Doi barbati si o femeie din Sri Lanka au incercat sa treaca ilegal granita pentru a ajunge in Ungaria. Drumul lor a fost insa oprit de catre politistii de frontiera din Berveni, judetul Satu Mare.