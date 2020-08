Stiri pe aceeasi tema

- La finalul acestei saptamani politistii de frontiera din cadrul Sectorului Politiei de Frontiera Jimbolia au desfasurat o actiune privind combaterea traficului de migranti in zona de frontiera, ocazie cu care politistii de frontiera au organizat un filtru pe comunicatia Timisoara-Jimbolia. Astfel,…

- Alerta, sambata la pranz, la intrare in localitatea timișeana Carpiniș. Polițiștii de frontiera au plecat in urmarirea unui șofer care transporta un grup de sirieni și au fost nevoiți sa foloseasca arma pentru prinderea acestuia. Sirienii numai ce trecusera granița ilegal din Serbia in Romania.

- Politistii de frontiera de la Jimbolia au depistat sapte cetateni sirieni, calauziti de un cetatean roman, care au incercat sa treaca ilegal frontiera din Serbia in Romania. Calauza, șoferul mașinii, a fost oprita cu focuri de arma. Primea 50 de euro pentru fiecare persoana transportata. In 15 august,…

- Politistii de frontiera din cadrul Sectorului Politiei de Frontiera Varsand, judetul Arad, au depistat noaptea trecuta doisprezece cetateni din Siria, care au incercat sa treaca ilegal frontiera in Ungaria. „In data de 09.08.2020, in jurul orei 02.00, politistii din cadrul Sectorului Politiei de Frontiera…

- Politistii de frontiera din cadrul Sectorului Politiei de Frontiera Varsand au depistat 12 adulți, toți barbați, și trei minori, din Siria, care au incercat sa treaca ilegal frontiera in Ungaria.

- Politistii de frontiera din cadrul Sectorului Politiei de Frontiera Drobeta Turnu Severin – I.T.P.F. Timisoara au depistat șase cetateni sirieni, care au incercat sa intre ilegal in tara traversand fluviul Dunarea cu ajutorul unei ambarcatiuni. In data de 02.08.2020, in jurul orei 00.10, politistii…

- Șase sirieni au fost prinși de politistii de frontiera din cadrul Sectorului Politiei de Frontiera Drobeta Turnu Severin care au incercat sa intre ilegal in tara din Serbia, traversand Dunarea cu o barca. Poliția de Frontiera anunța ca in noaptea de sambata spre duminica polițiștii au observat, cu ajutorul…

- Politistii din cadrul Sectorului Politiei de Frontiera Dorohoi au facut uz de arma pentru prinderea a 3 cetateni africani care au intrat ilegal in Romania. Au mai fost reținuți și doi tineri romani care incercau sa ii ajute pe transfugi.