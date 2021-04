Stiri pe aceeasi tema

- Politistii din cadrul Punctelor de Trecere a Frontierei Bors, Nadlac si Nadlac II au depistat, in ultimele 24 de ore, ascunsi in automarfare, 62 de cetateni straini care incercau sa treaca ilegal granita in Ungaria. * Miercuri, in jurul orei 19,20, la Punctul de Trecere a Frontierei Bors, s-a prezentat…

- Politistii de frontiera din cadrul Punctului de Trecere a Frontierei Borș și Nadlac au descoperit 41 de cetațeni afro-asiatici care incercau sa treaca ilegal frontiera ascunși in doua automarfare. La data de 17.04.2021, in jurul orei 01.30, la Punctul de Trecere a Frontierei Borș, s-a prezentat…

- Politistii de frontiera din cadrul Sectorului Politiei de Frontiera Cruceni – I.T.P.F. Timisoara au intervenit cu operativitate in sprijinul a doi tineri cetateni afgani, aflati in pericol in apele raului Timis, incercand sa intre ilegal in tara. Imediat, a fost anuntat un echipaj medical,…

- Politistii de frontiera din cadrul Sectorului Politiei de Frontiera Cruceni – ITPF Timisoara au intervenit noaptea trecuta in sprijinul a doi tineri cetateni afgani, aflati in pericol in apele raului Timis, la frontiera cu Serbia, incercand sa intre ilegal in tara. Imediat, a fost anuntat un echipaj…

- Politistii de frontiera de la PTF Bors II au descoperit 46 de cetateni straini care incercau sa treaca ilegal frontiera pe la Vama Bors II, ascunsi intr-un automarfar, condus de un cetatean turc, potribvit news.ro. Potrivit ITPF Oradea, cei 46 de cetateni au varste cuprinse intre 7 si 54 de ani si…

- La sfarsitul saptamanii trecute, politistii de frontiera din cadrul Garzii de Coasta au depistat in apropierea frontierei de stat, opt cetațeni din Turcia, care au intrat ilegal in Romania din Republica Bulgaria. Aceasta este ce de-al doilea grup de cetateni turci, depistat in ultimele zile de politistii…

- Politistii de frontiera din cadrul Sectorului Politiei de Frontiera Cruceni au depistat in cadrul unei actiuni pe linia migratiei ilegale, intr-un microbuz condus de un cetatean roman, opt cetateni afgani. * Soferul mijlocului de transport, care i-a preluat pe cei opt cu scopul de a-i ajuta sa ajunga…

- Polițiștii de frontiera din cadrul Sectorului Poliției de Frontiera Borș in cooperare cu un echipaj al Secției 3 Poliție Rurala Biharia au depistat un grup format din cincisprezece cetațeni din Siria, Turcia și Irak care incerca sa treaca ilegal frontiera in Ungaria. In data de 30.01.2021,…