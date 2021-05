Călăuză afgană şi 18 migranţi, depistaţi la Timișoara Politistii de frontiera din cadrul Serviciului Teritorial al Politiei de Frontiera Timis – I.T.P.F. Timisoara au depistat in zona de competenta, in automarfarele care stationau intr-o parcare pentru TIR-uri, 18 cetateni din Pakistan si Afganistan, care intentionau sa iasa ilegal din Romania. In cadrul actiunii a fost identificata si calauza migranților, un cetatean afgan cu permis de sedere in Romania, care fost arestata preventiv, fiind cercetata pentru trafic de migranti. In data de 25.05.2021, politistii de frontiera din cadrul Serviciului Teritorial al Politiei de Frontiera… Citeste articolul mai departe pe replicahd.ro…

Sursa articol si foto: replicahd.ro

