EXCLUSIV. Fratele lui Vasili Hamutovski, Iuri, ofera detalii incredibile: "Nu știm acuzațiile, nimeni nu poate lua legatura cu el". E inchis in „penitenciarul terorii" de la Minsk

- Dupa un start ratat, cu doua infrangeri in tot atatea meciuri, FC Petrolul s-a redresat și a bifat apoi șapte partide fara eșec, urcand astfel pana pe ultima treapta a podiumului, bilanțul confruntarilor disputate acasa și in deplasare fiind echilibrat, cu doua, respectiv trei. Precizez ca toate izbanzile…

Nae Constantin arunca bomba in fotbalul romanesc: „Sunt multe echipe in prima liga cu probleme mai mari ca Petrolul. Nu vreau sa va spun ce e la Botoșani" + De ce a „blufat" Gabi Tamaș

- Petrolul - Mioveni 0-0, in etapa #7 din Liga 1. Nae Constantin, antrenorul ploieștenilor, consiera ca elevii sai „au intrat pe varfuri”, dupa victoriile din ultimele 3 etape. „Ar trebui sa fim mulțimiți, au avut mai multe ocazii. Am facut multe greșeli. Pana la urma e un punct caștigat. Am pregatit…

Minunea din Ploiești. Cu o posesie de 30 la suta, „lupii" urca pe podium: „Nimeni nu credea sa fim aici" Toate reacțiile de la Petrolul, dupa victoria cu FC U Craiova

EXCLUSIV. Murad o intoarce ca la Ploiești: trateaza cu Dinamo, dar in culise are contacte secrete cu Petrolul! Președintele "lupilor" confirma: "Am purtat deja o discuție"

Mirko Ivanovski, omul meciului, dupa Petrolul – Rapid 1-0: „Cu așa atmosfera, caștigam cu orice echipa din Romania!". Tamaș, senzațional: „V-am pupat, sanatate"

- Petrolul și FC Voluntari se vor infrunta in aceasta seara, de la ora 21:30, in ultimul meci din etapa 1 a Ligii 1. Partida va fi liveTEXT pe GSP.ro și transmisa la TV de DigiSport 1, OrangeSport 1 și PrimaSport 1. Rezultatele din prima etapa a noului sezon de Liga 1 LIVE de la ora 21:30 » Petrolul -…