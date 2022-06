Stiri pe aceeasi tema

- Familiile militarilor din cadrul Garzii Nationale ruse ucisi in Ucraina sau in Siria urmeaza sa primeasca o compensatie in valoare de cinci milioane de ruble (75.000 de euro), prevede un decret semnat luni de catre presedintele rus Vladimir Putin, relateaza AFP. "In cazul deceslui militarilor care servesc…

- Rusia este atat de lipsita de echipamente moderne, pregatite pentru lupta, incat a adus in Uraina tancuri vechi de 50 de ani din depozite, relateaza Ministerul britanic al Apararii (MoD), conform Sky News. Kremlinul aduce tancurile de lupta T-62 pentru a-și sprijini forțele din sud, susține Marea…

- Președintele rus Vladimir Putin va transmite Occidentului un avertisment "de apocalipsa" atunci cand va conduce festivitațile din 9 mai, care marcheaza cea de-a 77-a aniversare a victoriei Uniunii Sovietice asupra Germaniei naziste in cel de-al Doilea Razboi Mondial, scrie Reuters.Luni, de "Ziua Victoriei"…

- Ministerul rus de Externe anunța stagnarea procesului de negocieri cu partea ucraineana. „Declarațiile politicienilor ucraineni despre refuzul lor de a reveni la masa negocierilor cu Moscova nu fac decat sa confirme importanța implementarii sarcinilor de demilitarizare și denazificare a Ucrainei”, a…

- Rusia a utilizat un submarin diesel in Marea Neagra pentru a lovi tinte militare ucrainene cu rachete de croaziera de tip Kalibr, aceasta fiind prima oara cand Moscova anunta folosirea submarinelor sale pentru a lovi teritoriul ucrainean, informeaza Agerpres."Echipajul unui submarin diesel-electric…

- Submarinele rusesti au lansat rachete in cadrul unui exercitiu in Marea Japoniei, a anuntat Ministerul rus al Apararii, joi, pe fondul tensiunilor dintre Moscova si Tokyo din cauza razboiului din Ucraina, relateaza Le Figaro.

- Numirea generalului Aleksandr Dvornikov la comanda tuturor forțelor de invazie din Ucraina reprezinta o incercare a Moscovei de a centraliza comanda si controlul, transmite Reuters, care citeaza Ministerul britanic al Apararii.

- Un oficial occidental a confirmat ca Rusia și-a reorganizat comanda operațiunilor in Ucraina iar la conducerea operațiunilor a fost numit un general cu experiența dobandita in Siria, unde Moscova ajuta de mai mulți ani regimul lui Bashar al-Assad sa se me