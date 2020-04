Stiri pe aceeasi tema

- "Suntem în analiza", a spus premierul Ludovic Orban despre varianta ca firmele care își continua activitatea sa beneficieze de scutiri de taxe și impozit. Pe de alta parte, premierul spune ca "spațiul de manevra bugetar și fiscal este egal cu aproape zero, este foarte restrâns",…

- Italia a devenit o țara “inchisa” dupa ce autoritațile au luat masuri aspre pentru cei care nu respecta izolarea la domiciuliu. Romanii din pensinsula nu fac nici ei excepție. Unica.ro a stat de vorba cu Andreea, o bacauanca stabilita in Asti, Piemont. Mama a doi copii, Andreea ne-a povestit despre…

- Fostul președinte al Consiliului Județean Cluj, Horea Uioreanu, de la PNL, care executa o pedeapsa de 5 ani și 10 luni in Penitenciarul Baia Mare pentru fapte de corupție, a fost liberat condiționat, miercuri, cu 2 ani și 5 luni inainte de termen, de Judecatoria Baia Mare.Potrivit Judecatoriei…

- Judecatorii de la Curtea de Apel Craiova au hotarat, luni, sa condamne la un an de inchisoare cu executare un barbat de 32 de ani, din comuna Intorsura. Barbatul a fost acuzat ca a spart geamurile postului de politie din comuna, dar si ca l-a amenintat cu moartea pe seful de post. In plus, inculpatul…

- Polițiștii de investigații criminale satmareni au identificat ieri, 5 februarie a.c., un minor de 17 ani banuit de comiterea a doua infracțiuni de furt și a unei infracțiuni de tentativa la talharie. La data de 5 februarie a.c., polițiștii de investigații criminale din cadrul Poliției municipiului Satu…

- Nicolae Vlad, condamnat la inchisoare pe viata pentru uciderea in 2012 a studentei japoneze Yurika Masuno si a altor doua femei, vrea sa scape de puscarie pentru a-si trata problemele medicale. Curtea de Apel Bucuresti a luat in discutie, luni, primul termen al dosarului in care vietasul cere intreruperea…

- Cazul crimelor de la Caracal pare sa se complice tot mai mult dupa ce Gheorghe Dinca, criminalul de la Caracal, a anunțat ca dorește sa iși schimbe declarațiile cu privire la Luiza Melencu! Mutarea sa poate schimba complet cursul anchetei!