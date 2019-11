Stiri pe aceeasi tema

- Prin legea recursului compensatoriu, la fiecare 5 luni executate, detinutilor li se mai scade din pedeapsa o luna. Indiferent de fapta pentru care au fost condamnati, ca au furat, ca au primit mita sau ca au ucis patru copii, precum Petrica Ciuca. Criminalul in serie din Galați a fost printre primii…

- Detalii infioratoare ies la iveala in cazul crimei din Baia Mare care a oripilat o comunitate intreaga in primavara anului 2018. Estera, o fetita de 5 ani, a fost violata si omorata cu bestialitate de catre un var indepartat, un baiat in varsta de 17 ani.

- CERERE…Arestat dupa ce a ucis in bataie un consatean, aparent, fara motiv, Gheorghe Negoita, din Grajdeni, da dovada de un tupeu iesit din comun. Arestat preventiv pentru 30 de zile, criminalul crede ca masura privativa de libertate este injusta si a cerut arest la domiciliu. Cum era de asteptat, Tribunalul…

- Criminalul care a ucis-o pe Mihaela Adriana Fieraru, fetița in varsta de 11 ani din Gura Șuții care a disparut, vineri seara, ar fi un cetațean olandez. Barbatul a fost surprins de camere de supraveghere.

- Învațatoarea care a atacat cu spray lacrimogen doi copii din clasa pregatitoare scapat de arest preventiv. Dupa expirarea celor 24 de ore de retinere, ea a fost eliberata de catre Politie si plasata sub control judiciar pe o perioada de 60 de zile.

- A inceput școala in Romania. De cateva zile. Sub semnul scaderii dramatice a numarului de elevi, comparativ cu anii '90 (de la peste 4 milioane, atunci, la mult mai puțin de 3 milioane acum!), cu un ministru intermar și, din nou cu lipsuri, cu școli neaturorizate sanitarși cu toalete in curte și cu…

- Campania parintelui Dan Damaschin inca nu a luat sfarsit. Mai sunt copii care isi asteapta darurile de la iesenii cu suflete mari. Totusi, mii de elevi trec astazi pragul scolii cu ii si ghizdane noi. "9 Septembrie, ziua cea mare! 4.000 de copii pasesc, din nou sau pentru prima oara, pragul scolilor…

- Inaintea Vioricai Dancila, Ramona Ioana Bruynseels a fost prima femeie care anunta ca se inscrie la alegerile prezidentiale din acest an din partea Partidului Puterii Umaniste (social-liberal), controlat de Dan Voiculescu. Fost consilier al premierului, aceasta a mai lucrat si in MapN si a facut voluntariat…