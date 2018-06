Calaul are drepturi, victima nu... Drepturile omului sunt in anumite situatii doar o metafora inutila si eventual periculoasa. Din acest motiv, curentul #MeToo pare sa devina un varf de lance, la care, in calitate de psiholog, simt nevoia sa ma aplec, pro bono publico. De ce spun asta?



Pai sa luam un caz ipotetic pentru a vedea despre ce este vorba. O fetita de 12 ani violata.



Violatorul are de partea lui drepturile omului care prevad:



"Una dintre cele mai importante institutii ale dreptului executional penal, in jurul careia este organizata activitatea sistemului penitenciar, este cea a drepturilor… Citeste articolul mai departe pe business24.ro…

Sursa articol si foto: business24.ro

