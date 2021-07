Călătoriți în Germania? Din acest week-end se schimbă regulile Se schimba regulile de calatorie pentru Germania. Din acest week-end, țara nu mai primește turiști fara pașaport Covid. Conform Reuters , Guvernul german a anunțat ca din acest week-end va fi permisa intrarea in țara doar a persoanelor care prezinta dovada vaccinarii anti-Covid, a recuperarii dupa boala sau un test negativ pentru coronavirus. Autoritațile germane se tem ca numarul mare de cazuri din zonele turistice ar putea alimenta valul patru al pandemiei la intoarcerea germanilor din concedii. Noile masuri sunt menite sa previna un astfel de scenariu. Pana acum, pentru a calatori in Germania… Citeste articolul mai departe pe puterea.ro…

Sursa articol si foto: puterea.ro

