Călătoriile românilor în țări calde, de Sărbători, compromise?Destinații exotice vizate de noua tulpină Covid O noua tulpina de COVID-19, raspandita in regiunile din Africa de Sud pune pe jar autoritațile din intreaga lume, din cauza riscurilor ce vizeaza creșterea rezistenței virusului la vaccin. In acest nou context, planurile romanilor care aveau de gand sa ajunga in destinații exotice cu ocazia Sarbatorilor de iarna s-ar putea situa sub semnul intrebarii. Statele membre ale Uniunii Europene au convenit vineri sa suspende temporar legaturile aeriene cu Africa australa dupa depistarea unei noi variante a coronavirusului, dupa cum a anuntat pe Twitter presedintia slovena in exercitiu a Consiliului… Citeste articolul mai departe pe puterea.ro…

