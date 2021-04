Certificatele de vaccinare vor fi eliberate in format digital sau pe hartie. ”Orice cetațean al Uniunii care calatorește și deține un asemenea document ar trebui sa fie scutit de restricțiile de libera circulație in același mod ca cetațenii statului in care aceștia calatoresc. Cetațenii vor cere autoritaților naționale eliberarea unui certificat. Acesta poate fi stocat pe un dispozitivi mobil, pe telefon, sau in forma fizica, pe hartie. In acest moment, sunem in discuții tehnice la nivel european pentru a dezvolta proceduri cat mai simple pentru aeroporturi, gari, autogari. Știu ca așteptam un…