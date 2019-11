Persoanele care calatoresc in interes de serviciu sunt mai fericite in relatiile personale decat cele care nu pleaca niciodata in calatorii de afaceri, potrivit unui nou studiu, relateaza Press Association miercuri.



Cercetarile efectuate de grupul hotelier Travelodge au indicat ca multi angajati considera ca este bine sa faca o pauza de la sarcinile gospodaresti sau de la ingrijirea copiilor.



Un sondaj realizat in randul a 1.500 de adulti a aratat ca cei mai multi au fost de parere ca timpul petrecut departe de partenerii lor i-au facut sa-si dea seama cat de mult ii apreciaza.

