Stiri pe aceeasi tema

- Premierul Romaniei, Ludovic Orban, a convocat luni 22 iunie a.c. Comitetul Național pentru Situații de Urgența care a adoptat hotararea nr. 31 prin care a fost actualizata lista statelor exceptate de la aplicarea masurilor de carantina/izolare (zona verde). Excepția se aplica persoanelor asimptomatice…

- Comitetul National pentru Situatii de Urgenta (CNSU) a stabilit o serie de masuri ce sunt menite sa relaxeze restricțiile impuse de epidemia de COVID-19. Intre acestea se numara deschiderea mall-urilor, a piscinelor, a salilor de sport, dar și dispoziții ce au in vedere organizarea evenimentelor.