Călătoriile cu taxi-ul ar putea bate la buzunar. Care ar fi cauza majorării costului pentru acest serviciu Costul asigurarii obligatorii de raspundere civila auto pentru taxi in municipiul Chișinau s-a majorat de la 1 august și a ajuns la valoarea de 5014,8 lei pentru un automobil. Patronatul Transportatorilor Auto de Pasageri și Bagaje in Regim de Taxi (ATAT) precizeaza ca aceasta este prima de referința aferenta asigurarii obligatorii de raspundere civila auto (AORCA) pentru taxi și a crescut cu peste 550 de lei de la ultima majorare din vara 2020. Citeste articolul mai departe pe unimedia.md…

