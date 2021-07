Stiri pe aceeasi tema

- Municipalitatea vrea sa faca, la toamna, cateva benzi unice pentru transportul de suprafata, a anuntat primarul Capitalei, Nicusor Dan, potrivit Agerpres. El a aratat ca in acest mod va creste viteza de deplasare pe traseele respective. "In opinia mea, atat mijloacele de transport, cat si statiile…

- Prețul calatoriilor cu mijloacele de transport in comun din Timișoara ar putea fi majorat. Consiliul Local Timișoara a aprobat, marți, bugetul de venituri și cheltuieli al STPT. In 2021, acesta se ridica la 116 milioane de lei, dintre care 74 de milioane de lei reprezinta subvenții de la Primaria Timișoara…

- Pretul unei calatorii cu metroul sau cu transportul in comun de suprafata creste la 3 lei de la 1 august, iar un bilet comun STB/Metrorex va costa 5 lei, a anuntat, marti, Ministerul Transporturilor si Infrastructurii.

- Constanța lanseaza campania „Schimba PET-ul cu biletul”, prin se poate circula cu mijloacele de transport in comun, platind la schimb cu PET-uri și doze de aluminiu. Locuitorii și turiștii din Constanța vor putea circula cu mijloacele de transport in comun in schimbul a trei deșeuri colectate. Deșeurile…

- Constanța devine primul oraș din Romania care introduce plata cu deseuri pentru transportul public. Municipiul a lansat campania „Schimba PET-ul cu biletul”, prin care locuitorii și turiștii vor putea circula cu mijloacele de transport in comun, platind la schimb cu PET-uri și doze de aluminiu. In…

- In municipiul Constanta se lanseaza campania "Schimba PET ul cu biletul", o initiativa unica in Romania, prin care locuitorii si turistii vor putea circula cu mijloacele de transport in comun, platind la schimb cu PET uri si doze de aluminiu. Vineri, 21 mai 2021, locuitorii si turistii din Constanta…

- Societatea de Transport Bucuresti vrea sa scumpeasca pretul unei calatorii cu mijloacele de transport in comun de suprafata. Biletul care costa acum 1 leu si 30 de bani va fi eliminat. El va fi inlocuit cu un alt tip de bilet, cel de o ora. Prețul pentru o calatorie de o ora ar trebui sa fie de 3 lei. …

- Consiliul General al Municipiului Bucuresti a aprobat miercuri un proiect de hotarare prin care vor fi acordate facilitati la transportul in comun STB pentru participantii la Campionatul European de fotbal – UEFA 2020. Atat personalul acreditat UEFA (voluntari si reprezentanti mass-media) cat si detinatorii…