- Calatoria cu avionul se scumpește. Companiile aeriene au anunțat ca vor mari tarifele, pentru ca sunt nevoite sa plateasca o taxa de mediu. Astfel, biletele vor costa chiar și cu 75 de euro mai mult.

- Plecarea trenului internațional „Romania” 461 (461/ 2615) din Bucuresti Nord este la ora 10.47, iar sosirea la Varna este la ora 20.55. Destinația finala este Istanbul/Halkali, unde va ajunge la ora 06.34, a doua zi dimineața. De asemenea, ruta cu plecare din Istanbul la ora 20.00 va sosi in București…

- Compania HiSky va opera vineri, 7 iunie, de pe aeroportul International Henri Coanda, primul zbor direct din Bucuresti catre Statele Unite ale Americii (SUA), dupa mai mult de 20 de ani, informeaza Agerpres.

- Polițiștii au destructurat o rețea de trafic de migranți formata din 11 persoane din Romania și Republica Moldova. Membrii rețelei transportau cetațeni din țari afro-asiatice catre Vestul Europei pentru un tarif cuprins intre 3.000 și 5.000 de euro de persoana.

- Consiliul Concurentei a declansat o ancheta pentru a afla cum stabilesc companiile aeriene nivelul preturilor biletelor de avion pentru rutele care au plecare din Romania, din cauza creșterii exagerate a prețurilor.„Consiliul Concurentei a declansat in aceasta saptamana o analiza sectoriala care vizeaza…

- FRF a pus in vanzare biletele pentru meciurile amicale cu Bulgaria (4 iunie, ora 21:30) și Liechtenstein (7 iunie, ora 21:00), care se vor disputa in Ghencea. Sunt ultimele teste ale „tricolorilor” inainte de EURO 2024. Romania debuteaza la Campionatul European pe 17 iunie, cu Ucraina. ...

- Federația Romana de Fotbal (FRF) a anunțat prețul biletelor pentru amicalele naționalei Romaniei cu Bulgaria și Liechtenstein, ultimele inainte de EURO 2024. Vineri, 17 mai, vor fi puse in vanzare. Astfel, Romania - Bulgaria se va juca pe 4 iunie de la ora 21:30, iar Romania - Liechtenstein pe 7 iunie,…

- Fumatul ar putea deveni un lux in Romania. Producatorii de țigari tocmai au anunțat ca pachetele de țigari se vor scumpi un un leu incepand cu aceasta saptamana. Asta e a doua scumpire din acest an, in condițiile in care taxele pentru acest tip de produse au mai crescut. British American Tabacco (BAT),…