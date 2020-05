Călătorii vor plăti cu CARDUL în mijloacele de transport Societatea de Transport București a anunțat ca instaleaza validatoare contactless de ultima generație, pentru plata cu cardul in autobuzele sale. Deocamdata, serviciul este disponibil doar pe liniile express, insa toate autobuzele noi vor fi dotate cu o astfel de tehnologie pana la finalul lunii... Citeste articolul mai departe pe puterea.ro…

Sursa articol si foto: puterea.ro

