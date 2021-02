Stiri pe aceeasi tema

- Calatorii care sosesc in Anglia din tarile cu risc epidemiologic ridicat si nu respecta regulile de carantina in hoteluri introduse pentru a limita raspandirea noilor variante de coronavirus vor fi amendati, a anuntat marti ministrul britanic al sanatatii Matt Hancock,

- Datele de pana acum sustin decizia Marii Britanii de a amana pana in a 12-a saptamana administrarea celei de-a doua doze de vaccin Pfizer, a afirmat joi ministrul sanatatii Matt Hancock in parlament, anuntand ca detalii privind eficacitatea vaccinarii, stranse in campania de imunizare, vor fi facute…

- Toti calatorii care sosesc in Anglia, inclusiv cei care locuiesc acolo, vor trebui sa prezinte, incepand de saptamana viitoare, un test COVID negativ efectuat cu cel mult 72 de ore inaintea deplasarii, a anunțat vineri guvernul britanic, informeaza AFP, potrivit Agerpres.

- Premierul britanic Boris Johnson a anunțat, sambata, ca Londra și Anglia de sud-est vor intra in a patra etapa de masuri de carantina generala, in contextul creșterii numarului de infecții cu Covid-19 datorate unui nou tip de coronavirus, potrivit Euronews, citat de Digi 24.Persoanele aflate in zonele…

- Marți, Camera Deputatilor a adoptat proiectul de lege care cuprinde masuri pentru prevenirea și combaterea antitiganismului. Printre acestea exista și pedepse cu inchisoarea pentru acțiuni de ura impotriva romilor. Antițiganismul, pedepsit cu inchisoarea in Romania Potrivit Agerpres, s-au inregistrat…

- Peste 1.000 de cazuri de infectare cu o noua varianta de coronavirus au fost identificate in ultimele zile in Anglia, predominant in sudul tarii , a spus luni ministrul Sanatatii, Matt Hancock, relateaza Reuters. Organizatia Mondiala a Sanatatii spune ca este constienta de noua varianta de SARS-CoV-2…

- Australia de Sud a decis sa intre in lockdown la nivel de stat, dupa ce un barbat diagnosticat cu COVID-19 a spus o minciuna, informeaza BBC.Lockdown-ul a inceput, miercuri, dupa ce autoritațile au detectat 36 de cazuri de coronavirus. Acest lucru ar fi putut fi evitat, daca angajatul unei pizzerii…