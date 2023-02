Stiri pe aceeasi tema

- In perioada 21 ianuarie – 5 februarie, puteți vedea Universul și Calea Lactee mai aproape la Planetariul din Iulius Mall Cluj-Napoca. Organizatorii au pregatit doua proiecții: „De pe Terra in Univers” – te va purta intr-o calatorie fascinanta prin spațiu și timp. Vei afla misterele constelațiilor…

- Aventurile la Iulius Mall Cluj continua și in 2023, iar prima provocare este sa faci o „vizita” in Univers, acolo unde nu credeai ca vei ajunge vreodata. Te poți „desprinde” de pe Terra, in perioada 21 ianuarie – 5 februarie și vei putea descoperi misterele constelațiilor din Emisfera Nordica, a celor…

- Cum erup vulcanii, cum „respira oceanele”, cum și de ce se formeaza fluxul și refluxul și ce legatura are Luna cu cele doua fenomene? Poate unul dintre cele mai captivante mistere de pe Pamant este insuși Oceanul Planetar. In perioada 21 – 29 ianuarie 2023, copiii cu varste cuprinse intre 6 și 12 ani…

- Robert Dragoiu, alaturi de 4 artiști din Polonia și 2 din Republica Ceha au fost invitați sa participe la un proiect prin care fiecare sa realizeze o vizualizare a modului in care iși imagineaza ei o planeta indepartata, locuibila, cu intregul sau ecosistem. Astfel, in decursul a 30 de zile, Robert,…

- Pana pe 18 ianuarie 2023 iesenii pot vizita Planetariul gonflabil de la Palas Mall. Pasionatii de Cosmos sunt invitati le o serie de proiectii cu tematica astronomica in „Planetariul de pe Terra in Univers" din zona Atrium, in intervalul orar 10.00-22.00. Pretul unui bilet este de 30 de lei pentru o…

- Dorian Popa vine la Winter in My Town, vineri. Craciun cu arome, colinde, cadouri și creații sustenabile la targul din Iulius Town Timișoara, 15 decembrie 2022: Mai sunt 10 zile pana la Craciun și atmosfera de sarbatoare este tot mai aproape de sufletele noastre. Sunt zile pe care Iulius Town Timișoara…

- In ceva ce pare desprins direct din Star Wars, SpaceX tocmai a anuntat primul sau proiect militar. E vorba despre Starshield, o versiune militara a lui Starlink, reteaua de sateliti a lui Musk, care poate oferi acoperire Internet in cele mai izolate zone de pe Terra. Trebuie spus si ca Musk nu e strain…

- Peste un milion de decese, cifra reala a victimelor COVID din Rusia ● Peste 40% din populația planetei crede in vrajitoare ● Dieta paleolitica era mult mai rafinata mai elaborata decat ne imaginam ● O exoplaneta de dimensiuni colosale a fost identificata la doar 200 de ani lumina de Terra