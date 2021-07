Călătorii interzise pentru cei care nu se vaccinează anti-Covid Un medic german cere interzicerea calatoriilor pentru persoanele care nu s-au vaccinat impotriva Covid-19. Specialistul a motivat ca acestea raspandesc virusul si sunt un pericol pentru cei din jur, chiar daca se testeaza. „Nevaccinatilor nu ar trebui sa li se permita sa-si scoata mastile. Nu ar trebui sa mearga pe stadioane, la bazine de inot […] The post Calatorii interzise pentru cei care nu se vaccineaza anti-Covid first appeared on Ziarul National . Citeste articolul mai departe pe enational.ro…

Sursa articol si foto: enational.ro

- Persoanelor care nu s-au vaccinat anti-COVID-19 nu ar trebui sa li se permita sa calatoreasca sau sa participe la o serie intreaga de activitati, intrucat raspandesc virusul si sunt un pericol pentru cei din jur, chiar daca se testeaza, a declarat sambata un important medic german, potrivit agentiei…

- ''Nevaccinatilor nu ar trebui sa li se permita sa-si scoata mastile. Nu ar trebui sa mearga pe stadioane, la bazine de inot sau in supermarketuri fara masti'', a declarat unui ziar local Peter Heinz, seful unei asociatii a medicilor din landul german Renania-Palatinat. Cei care inca nu s-au vaccinat,…

