Stiri pe aceeasi tema

- Uniunea Europeana (UE) a cerut o ancheta internationala cu privire la obligarea de catre autoritatile belaruse a unui avion apartinand Ryanair sa aterizeze la Minsk, cu scopul arestarii opozantului belarus Roman Protasevici, relateaza Reuters. ”Prin acest act coercitiv, autoritatile belaruse au pus…

- Parlamentul European si statele UE au ajuns, joi, la un acord asupra certificatului sanitar european pentru COVID-19, menit sa faciliteze calatoriile in interiorul blocului comunitar in conditii de pandemie, relateaza AFP. „Fum alb: avem un acord asupra propunerii Comisiei pentru un certificat digital…

- Comisia Europeana vrea sa evite spalarea de bani obținuți prin activitați ilegale. Astfel, cumparaturile cu bani cash ar putea fi plafonate la 10.000 de euro, in toate statele membre, transmite Antena 3. In Europa, cea mai mare parte a caștigurilor din activitați infracționale sunt bani cash. Ulterior,…

- Comisia Europeana a revizuit in urcare estimarea privind creșterea economica a Romaniei in acest an, de la 3,8% la 5,1%. Ministrul de Finanțe, Alexandru Nazare, a transmis ca sunt vești extraordinar de bune, care plaseaza țara noastra pe locul al treilea in UE, dupa Spania și Franța. “Veștile bune…

- Schema de ajutor stat pentru compensarea pierderilor din industria HoReCa și turism, propusa de PNL anul trecut, a fost completata cu organizatorii de evenimente, conferințe, targuri și expoziții, anunța deputatul PNL Ionel Danca, fost sef al Cancelariei premierului Ludovic Orban. Danca a transmis mesajul…

- Tot mai multe tari suspenda vaccinarea cu serul AstraZeneca. Dupa Germania, si Franta a anunțat ca oprește utilizarea serului in așteptarea unui aviz al autoritații europene a medicamentului. Franța va inceta administrarea vaccinului impotriva Covid-19 al AstraZeneca in așteptarea unei evaluari din…

- Romania’s central bank bought bonds on the secondary market from commercial lenders on Monday and Tuesday, triggering a rally in the country’s government debt and prompting the cabinet to sell more debt than planned at domestic auctions, according to Bloomberg. The bank purchased about 150m lei ($36…

- Premierul Florin Citu a declarat ca, in cursul acestei luni, institutiile Comisiei Europene vor realiza o evaluare asupra bugetului Romaniei pe 2021, urmand ca in aprilie sa fie facute evaluari din partea agentiilor de rating. „De fiecare data cand apare un buget, anul acesta am vazut institutia independenta…