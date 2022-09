Călătorii gratuite prin toată Europa pentru tineri. Ce condiții trebuie îndeplinite Tinerii pot calatori gratuit prin toata Europa cu trenul, timp de 30 de zile, in cadrul unui program care le da celor cu varsta de 18 ani posibilitatea de a descoperi continentul prin intermediul calatoriilor.De cand a fost lansat acest program, in luna iunie a anului 2018, peste 165.000 de tineri au primit permise de […] Citeste articolul mai departe pe jurnaluldearges.ro…

