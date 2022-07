Călătorii gratuite cu trenul în Spania din septembrie până la sfârşitul anului Guvernul spaniol introduce reduceri de 100% la calatoriile cu trenul pentru navetisti si pe distante medii, pentru a gestiona criza costului vietii, relateaza The Guardian, preluat de News.ro. Guvernul de coalitie, condus de socialisti din Spania, a precizat ca oamenii vor putea calatori gratuit in anumite parti ale retelei feroviare de stat, Renfe, incepand cu […] The post Calatorii gratuite cu trenul in Spania din septembrie pana la sfarsitul anului appeared first on Știri online, ultimele știri, presa online, ziar online - Sursazilei.ro . Citeste articolul mai departe pe sursazilei.ro…

Sursa articol si foto: sursazilei.ro

