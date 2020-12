Organizația Mondiala a Sanatații ia in calcul ca pe viitor cetațenii sa calatoreasca in baza unor certificare care sa ateste ca o persoana a fost vaccinata impotriva noului tip de coronavirus. In timp ce face aceasta propunere, OMS nu recomanda utilizarea unor așa-zise „pașapoarte de imunitate” care dovedesc ca o persoana s-a vindecat de coronavirus OMS ia in considerare posibile „certificate de vaccinare” pentru calatorii „Analizam cu multa atenție posibilitatea utilizarea tehnologiei in combaterea crizei COVID-19, inclusiv modul in care putem colabora cu statele membre in vederea obținerii unui…