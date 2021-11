Stiri pe aceeasi tema

- "Seara trecuta, un echipaj de Jandarmerie, care se afla in zona Vatra Luminoasa din București, a observat in autobuzul 104 mai mulți calatori alarmați și panicați. Panica fusese creata de un pasager care a scos din buzunarul hainei un briceag pe care l-a indreptat amenințator catre calatori. Barbatul,…

- Momente de panica in capitala Japoniei. Un barbat a atacat pasagerii dintr-un tren cu un cutit si a declansat un incendiu la bord. Imaginile aparute pe retelele de socializare surprind oamenii care fug din vagonul plin de fum sau chiar sar prin ferestrele trenului.

- Au fost momente de panica la bordul unui avion care venea de la Praga spre Bucuresti. Aeronava s-a depresurizat, in timpul zborului, deasupra muntilor Carpati. Cei peste 100 de pasageri au fost nevoiti sa isi puna mastile de oxigen. Din fericire, avionul a aterizat in siguranta si niciun pasager nu…

- Pe masura ce se discuta despre situația cazurilor noi de infectare cu noul coronavirus confirmate in ultima perioada in București și in țara, despre un val 4 al pandemiei de COVID-19, dar și despre campania de vaccinare impotriva COVID-19 la nivel național, secretarul de stat aflat la conducerea Departamentului…