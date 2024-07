Stiri pe aceeasi tema

- Compania Nationala Aeroporturi Bucuresti a anunțat marți, 2 iulie, ca au fost instalate noi echipamente de aer conditionat la Aeroportul Henri Coanda - Otopeni, dupa avaria produsa recent la sistemul din zona de imbarcare.„La Aeroportul Henri Coanda, au fost puse in functiune doua echipamente suplimentare…

- Autoritatea Nationala pentru Protectia Consumatorilor (ANPC) a anunțat ca a amendat cu 10.000 de lei Aeroportul Henri Coanda din cauza temperaturilor ridicate din terminalele Plecari si Sosiri, in condițiile in care sistemul de ventilatie s-s stricat, in plina canicula. Citește și O medalie de aur și…

- Autoritatea Nationala pentru Protectia Consumatorilor a amendat cu 10.000 de lei Aeroportul International Henri Coanda din cauza temperaturii ambientale peste limita normala in terminalele Plecari si Sosiri, determinata de defectiuni la sistemul de ventilatie, informeaza ANPC printr-un comunicat.

- Este haos pe aeropotul Henri Coanda, dupa ce s-a stricat aerul condiționat. Chiar in plina caldura, sistemul de climatizare a fost afectat de o avarie majora. Cea mai afectata a fost zona de imbarcare, așa cum a anuntat Compania Nationala Aeroporturi Bucuresti. Probleme cu aerul condiționat pe Henri…

- Prima si cea mai importanta este sa evitati pe cat posibil expunerea prelungita la soare intre orele 11:00 si 18:00. Pe parcursul zilei faceti dusuri caldute fara sa va stergeti de apa, iar daca totusi iesiti afara, purtati palarii se soare, haine lejere, din fibre naturale si de culori deschise. Pe…

- Aparatele de aer conditionat trebuie sa fie reglate la o temperatura cu 5 grade mai mica decat cea de afara, iar daca sunt peste 32 de grade nu trebuie folosite ventilatoarele, atrage atentia Ministerul Sanatatii, in contextul intensificarii valului de caldura in Romania. Celor care nu au aer conditionat…

- Primaria Constanta a atribuit direct un contract de servicii service pentru aparatele de aer conditionat din sediile administrate de municipalitate.Ofertant castigator este Intreprinderea Individuala Decusara Cristian Paul, cu domiciliul fiscal in strada Constantin Bratescu, inmatriculata in urma cu…