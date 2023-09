Călătorii CFR nu pot cumpăra miercuri bilete online CFR Calatori informeaza ca, in data de 20 septembrie 2023, in intervalul orar 0:00 si 24:00, calatorii nu vor putea cumpara bilete online. Compania precizeaza, intr-un comunicat de presa, ca aplicatia de cumparare online a biletelor va fi oprita pentru lucrari complexe de mentenanta. ”Pasagerii care au achizitionat bilete online pentru efectuarea calatoriei in data de 20.09.2023 vor putea calatori prezentand in tren, digital sau fizic, biletul format ‚pdf’ primit prin mail sau descarcat din aplicatie inainte de ora 0:00 a zilei de 20.09.2023. De asemenea, calatorii care au cumparate bilete online… Citeste articolul mai departe pe puterea.ro…

