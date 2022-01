Stiri pe aceeasi tema

- Prim-ministrul Boris Johnson a spus ca varianta Omicron a coronavirusului este atat de raspandita in țara, incat testarea la sosire nu mai are impact major in prevenirea raspandirii infectarilor.

- Persoanele vaccinate cu schema completa nu trebuie sa mai prezinte certificatul care atesta rezultatul negativ al unui test COVID-19 la intrarea in Anglia, incepand de vineri (7 ianuarie 2022), ora 04:00 GMT, a anuntat joi Ambasada Romaniei la Londra pe contul sau de Facebook. De asemenea, persoanele…

- Calatorii straini nevaccinati anti-Covid – chiar daca prezinta un test negativ – nu mai pot intra in Finlanda – incepand de marti -, a anuntat guvernul. Aceasta este o masura in lupta impotriva variantei Omicron a SARS-CoV-2, informeaza News.ro . Numai calatori straini care prezinta un test negativ…

- Toti strainii si nerezidentii care doresc sa intre in tara vor fi obligati sa prezinte un test PCR negativ de mai putin de 72 de ore sau un test antigen de mai putin de 48 de ore, a indicat Ministerul danez al Sanatatii, intr-un comunicat.Aceasta masura va intra in vigoare din 27 decembrie pana cel…

- Danemarca a anuntat joi ca persoanele care intra pe teritoriul sau vor trebui sa prezinte un test Covid negativ, chiar daca sunt vaccinate, relateaza AFP, potrivit Agerpres. Toti strainii si nerezidentii care doresc sa intre in tara vor fi obligati sa prezinte un test PCR negativ de mai putin de…

- Brazilia a limitat sosirile internationale doar la persoanele vaccinate sau trecute prin COVID-19, informeaza marti dpa. Persoanele sosite din alte tari vor trebui de asemenea sa prezinte un test negativ la COVID-19, potrivit noilor reguli anuntate luni de guvernul brazilian si intrate in vigoare…

- „Ca parte a eforturilor de a opri pandemia de COVID-19, tara noastra va primi vizitatori din toate tarile cu un test PCR negativ valabil 48 de ore. Calatorii care au stat in strainatate mai putin de 48 de ore sunt scutiti de aceasta obligatie \"\", se arata intr-un comunicat al Ministerului Sanatatii.Pana…

- Presedintele columbian Ivan Duque a anuntat luni ca incepand din 14 decembrie toti calatorii internationali cu varste peste 18 ani vor trebui sa prezinte un certificat de vaccinare impotriva COVID-19 pentru a putea intra in Columbia, informeaza marti AFP. "Urmand sfaturile comitetului consultativ…